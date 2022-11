England, som haft ett tungt landslagsår, och åkte ur Nations Leagues A-division efter noll segrar på sex matcher.

Men i VM har det stundtals sett lysande ut, och nu är de klara för åttondelsfinal som gruppsegrare.

Rashford satte frispark

De är det efter fina 3–0 mot Wales, en seger som grundlades mellan matchminut 49 och 51.

Först drog Marcus Rashford in en frispark från knappa 20 meter, och sedan pressade samme spelare högt upp i banan så att Wales tappade bollen. Bollen gick sedan fram till Harry Kane, som spelade in mot den vänstra delen av straffområdet där Phil Foden störtade omarkerad och stötte in bollen i ett öppet mål.

Rashford gjorde även 3–0

Känslan där och då var att matchen i princip var avgjord, och var den inte det då var den definitivt det när matchuret hade passerat 68 minuter. Då hade nämligen Marcus Rashford gjort 3–0, efter att ha brutit in från högerkanten, och skjutit ett hårt skott som först gick mellan benen på en walesisk försvarare och sedan målvakten för 3–0.

– En riktigt bra kväll! Vi spelade bra, och i andra halvlek skapade vi mer chanser. Det var det enda som saknades i första halvlek, då vi försvarade oss väldigt bra, säger Rashford till SVT Sport.

Javascript är avstängt Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video Läs mer om webbläsarstöd Rashford gör sitt tredje mål i VM

Segern gjorde att England vann sin grupp, och nu ställs mot Senegal i åttondelsfinal.

– Det kommer att bli en tuff match, men alla matcher i ett VM är tuffa eftersom alla är redo att dö för att vinna. Men vi ska förbereda oss så väl vi kan, och först och främst återhämta oss från dagens match, säger Marcus Rashford.

Jude Bellingham var inne på samma spår.

– Det blir en tuff match. Nu kommer vi in i den delen av VM då alla matcher är tuffa, där alla lag har världsklasspelare, säger han till SVT.

KLIPP: Matchhjälten Rashford: ”En riktigt bra kväll”