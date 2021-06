England bröt förbannelse – slog Tyskland

Nytt mästerskap – ny mästerskapsfeber i England.

Och den här gången kan det kanske gå vägen för engelsmännen, som är andrahandsfavorit (efter Frankrike), oddsmässigt, till att ta hem guldet.

Till skillnad från gårdagens målkavalkad i respektive match (4-3 till Schweiz mot Frankrike efter straffar och 5-3 till Spanien mot Kroatien efter förlängning), blev det en målsnål åttondel.

I halvtid var det mållöst, och en som var kritisk till det låga underhållningsvärdet i första halvlek var Sven-Göran Eriksson, tidigare förbundskapten för just England mellan 2001 och 2006.

– Vill man vara snäll kan man säga att det är bra försvarsspel åt båda håll. Men vill man vara riktigt ärlig så är det otroligt att så många bra fotbollsspelare som finns på plan presterar så lite som de gjort hittills, sa ”Svennis” i SVT:s sändning i paus.

Kane målskytt

Med kvarten kvar exploderade dock Wembley. Efter fint kombinationsspel, som Raheem Sterling startade, hittade Luke Shaw in till just Sterling i straffområdet som petade in 1-0. Engelsmannens, och Englands, tredje mål i mästerskapet.

Fem minuter senare missade Thomas Müller en jättechans, framspelad av Kai Havertz. I stället för 1-1 fick lagkaptenen Harry Kane göra sitt förlösande första mål i mästerskapet. Ett mål som också säkrade Englands avancemang.

– Vi visste att det skulle bli en tuff match mot Tyskland, och vi stod för en otrolig laginsats, säger Jordan Pickford till SVT Sport.

Hur kändes det när Raheem Sterling gjorde mål?

– Det kändes fantastiskt, och vi fortsatte köra på så Kane kunde göra 2-0. Vårt försvarsspel var också fantastiskt, säger målvakten.

Efter matchen hyllade Kieran Trippier publiken på Wembley.

– De var vår tolfte spelare, segern var för dem, säger försvararen.

Därmed väntar England i kvartfinal för vinnaren mellan Sverige och Ukraina. Den åttondelen spelas klockan 21 i kväll.

– Båda lagen är fantastiska, men vi måste fokusera på vårt eget, säger Trippier till SVT Sport.

Senast England besegrade Tyskland i ett slutspel var 1966, då vann de också sitt första och hittills enda VM-guld.

Efter kvällens tyska uttåg lämnar Joachim Löw förbundskaptensrollen, vilket stod klart i våras. Ersätter gör Hansi Flick, senast i Bayern München.

HÖJDPUNKTER: Så var England-Tyskland