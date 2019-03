Nannskog: ”För tidigt för Isak – men näst på tur”

De svenska anfallarna ute i Europa har knappast övertygat sedan den senasta landslagssamlingen. John Guidetti och Isaac Kiese Thelin är fast på bänken, Marcus Berg har en måltorka och Viktor Claesson är egentligen mest en yttermittfältare.

När SVT Sports expert Daniel Nannskog fick äran att agera Janne Andersson och ta ut sin anfallsbesättning, till kommande EM-kvalmatcher som spelas 23:e och 26 mars, valde han att lämna John Guidetti utanför och spela med Viktor Claesson som anfallare.

Guidetti utanför

Nannskog tycker också att tiden snart är mogen för 19-årige Alexander Isak, som börjat hitta målet i Nederländerna med tre mål på de fyra senaste matcherna.

– Denna samling hade jag fegat och tagit med Isaac Kiese Thelin och satt ett stort förstoringsglas på Alexander Isak. Titta ordentligt på honom och istället ta med honom till nästa landslagssamling i juni där Sverige mötet Spanien och Malta.

– Med så pass viktiga matcher direkt tror jag det är viktigt att man vet sättet som Sverige spelar på, just med det defensiva jobbet som är så viktigt för Janne Andersson där alla vet vad man ska göra på planen. Därför landar jag in i Marcus Berg och Viktor Claesson som de två startspelarna med Robin Quaison och Isaac Kiese Thelin som trea och fyra.

Du tycker med andra ord att det är dags att vinka av John Guidetti?

– När det gäller Guidetti är det speltid som gäller och att han måste få upp sitt självförtroende för att han ska vara aktuell för Blågult. Noll mål och så lite speltid i Spanien, det går inte att prata bort. Sedan har han heller inte övertygat när han väl får chansen. John är dock en härlig kille att ha i en trupp med sin goa energi, men nu handlar det för honom att börja hitta speltid och målet. Samma sak gäller egentligen Kiese Thelin, men det går inte att byta ut för många spelare till en sådan här viktig samling. De där bakom är inte tillräckligt bra och Thelin kan mönstret i spelet också.

Isak näst på tur

Är det för tidigt för Alexander Isak redan nu?

– När det gäller Alexander Isak måste man definitivt följa honom väldigt, väldigt tätt framöver. Han kan absolut vara redo för att slussas in som en av fyra forwards till junisamlingen, men just nu behöver han lägga all sin kraft och sitt fokus på klubblaget och att prestera där. Det är den riktiga vägen att gå efter att ha varit iskall i två år. Lägg tiden och fokus på klubblaget fram till sommaren.

Men du ser honom näst på tur redan nu?

– Han är ju en enorm spännande spelare och jag som gammal forward kan se löpningar och rörelsemönster som är väldigt spännande. Han är också en väldigt bra avslutare. Han är en spelare som sticker ut jämfört med de andra som är utanför nu. Han har en potential som inte de andra har. Det är han själv som behöver visa att han kan fortsätta leverera. Man behöver se det lite över tid och nu när försvararna är lite mer varnade för honom i Holland, klarar han av det då? Det är sådana svar man vill ha. Jag känner att väldigt mycket av den svenska anfallsframtiden står till Alexander Isak. Här måste fler dyka upp. Janne måste få ett större urval på spännande forwards som dyker upp.

Viktor Claesson som anfallare och inte som ytter?

– Med tanke på anfallsproblematiken som råder nu får han spela forward, men i det svenska landslaget är jag helt övertygad om att Claesson är bäst och egentligen gör mest nytta på en yttermittfältsposition. Det såg vi inte minst under VM.