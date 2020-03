Experten: De gynnas av att fotbolls-EM skjuts upp till 2021

Uefa meddelade i tisdags att fotbolls-EM kommer skjutas upp till sommaren 2021.

SVT Sports expert Daniel Nannskog har listat tre spelare som han anser gynnas av detta beslut.

1. Viktor Claesson, 28, mittfältare, Krasnodar

Kommentar: Man ska komma ihåg att Claesson kanske var den bästa svenska spelaren totalt sett under VM 2018. Att få tillbaka honom i form kommer bli oerhört viktigt. Han kan hur Janne spelar innan och utan och är kanske den spelare som personifierar Jannes spelsätt mest.

Viktor Claesson målskytt. Foto: Bildbyrån

2. Alexander Isak, 20, anfallare, Real Sociedad

Kommentar: Bara att han kommer samla ännu mer rutin och erfarenhet för att vara startspelare under EM är ett plus. Sedan att Berg blir äldre är också ett plus för Isak. Att han nu kan hinna få kemin med sina medspelare och sin forwardskollega och lära sig det defensiva jobbet som Berg gjort så jättebra kommer vara viktigt.

Alexander Isak. Foto: Bildbyrån

3. Ludwig Augustinsson, 25, back, Werder Bremen

Kommentar: Med en strulig höst och vår då han dragits med en skada hade Ludde kanske inte kommit in till EM i sommar i toppform. Det viktiga för honom nu och landslaget är att få tillbaka honom i toppslag, för då vet vi hur viktig Augustinsson är för det svenska landslaget. Pierre Bengtsson har varit en bra ersättare under hösten men Ludde är på en högre nivå.

Ludwig Augustinsson. Foto: Bildbyrån

Vilka missgynnas av att mästerskapet inte blir av i sommar då? Här är Nannskogs tre spelare.

1. Andreas Granqvist, 34, mittback, Helsingborg

Kommentar: Inget att snacka om. Det här är inte till fördel för Granen som givetvis med åren tappar i fart. Sedan VM 2018 har han spelat på superettan- och allsvensk nivå, vilket förstås inte gör honom bättre än vad han var tidigare. Han har en kropp som inte gynnas med åren och en viss skadehistorik sedan han kom hem. Konstgräset spelar förstås in och det sliter än mer på honom. Om man ska tala någonting till hans fördel så är det att Janne Andersson älskar honom som fältherre. Ledaren som talar på planen och styr sina lagkamrater som kapten. Det är Granens styrka.

Andreas Granqvist. Foto: TT Bild

2. Marcus Berg, 33, anfallare, Krasnodar

Kommentar: Med tanke på vad som knackar på bakifrån och att Berg inte blir yngre ligger han i farozonen. Quaison och Isak är redan nu och konkurrerar om att spela från start. Ett år fram i tiden talar inte direkt för Berg. Dessutom går hans kontrakt ut i sommar så osäkerheten var han ska spela finns också där. Samtidigt som Berg kan hamna i allsvenskan kommer Isak och Quaison att spela i några av världens bästa ligor.

Marcus Berg. Foto: Bildbyrån

3. Sebastian Larsson, 34, mittfälare, AIK

Kommentar: Han hade den stora möjligheten att vara ordinarie i en startelva 2020 då Viktor Claesson går skadad. Larsson kommer inte tjäna på detta då Claesson kommer vara gjuten på högermittfältet där Seb har spelat. På centrala mittfältet kommer Janne föredra Albin Ekdal och Kristoffer Olsson. När EM drar igång är han dessutom 36 år gammal. Som det känns nu kommer Larsson ändå vara gjuten i en trupp.

Sebastian Larsson. Foto: Bildbyrån

