CL-äventyret slut för Djurgården

De ungerska mästarna Ferencváros på bortaplan blev en för svår uppgift för Djurgården som förlorade enkelmötet i Champions League-kvalets första omgång.

Det var en blek svensk insats där gästerna stod för flera bolltapp och bjöd på ledningsmålet i den 33:e minuten. Kaptenen Jesper Karlström tappade då boll på egen planhalva och Tokmac Nguen dundrade in 1-0 med högerfoten.

0-1 i paus blev 0-2 innan matchen var slut. Återigen var det Nguen som nätade, den andra gången på en fin djupledspassning från Franck Boli som såg stora ytor mellan Djurgårdens mittbackar och frispelade sin lagkamrat.

Ferencváros radade upp flera chanser att spä på siffrorna, men Per Kristian Bråtveit i målet stod för några bra ingripanden.

Banda fick bäras ut på bår

Förutom förlusten fick mittfältaren Emmanuel Banda bäras ut på bår med en fotskada tidigt i matchen. Han sågs senare hoppa på kryckor vid sidan av planen.

Djurgården får nu rikta in sig på att kvala in till Europa League i stället. De går in i den andra omgången av EL-kvalet den 17 september. Motståndet lottas den 31 augusti.

Ferencváros ställs härnäst mot skotska storklubben Celtic.