Nannskog: ”Uselt – Djurgården sämst när det gällde som mest”

Efter att Djurgården blivit nollade i Ungern var det en kritisk Daniel Nannskog som kommenterade den svenska insatsen.

Främst ifrågasätter han tränarduon Thomas Lagerlöf och Kim Bergstrands beslut att byta från 4-2-3-1-formation till 3-4-3.

– Jag kände inte alls igen Djurgården. Jag tycker att de uppträder utan mod, utan tanke i offensiven och utan teknisk kvalitet. De ändrade på formationen till 3-4-3 men det kändes nästan som en sexbackslinje, säger Nannskog och fortsätter:

– Med facit i hand blev det ändrade spelsystemet alldeles för mycket för spelarna som såg allt annat än bekväma ut.

”Sämsta på hela året”

Hur skulle du jämföra detta med andra svenska insatser i Champions League?

– De senaste åren är det i stort sett bara Malmö som har klarat av att spela i Europa, med undantag för Östersund som blixtrade till i Europa League en säsong. Från de andra svenska lagen är det för många insatser av den här sorten. Man hoppades att Djurgården skulle visa sig från sin bästa sida, i stället gör de sin sämsta prestation på hela året vid helt fel tillfälle, säger Nannskog.

– Visst har Djurgården haft ett komprimerat schema och det kan slita på spelarna, men det får ändå inte se ut på det här sättet. Att få uppleva ett CL-kval med allt vad det innebär för klubben ska göra att man får extra energi.

Daniel Nannskog tycker att tränarduon Lagerlöf och Bergstrand får ta på sig förlusten.

– De lyckades inte ingjuta mod i spelarna. I stället såg de rädda ut på planen och gjorde misstag som jag inte sett de här spelarna göra tidigare. Nog för att mycket står på spel men det gäller som tränare att kunna avdramatisera och trycka på de rätta knapparna.

”Måste skippa det här systemet”

Djurgården får nu rikta in sig på att kvala in till Europa League i stället. De går in i den andra omgången av EL-kvalet den 17 september. Motståndet lottas den 31 augusti.

– De måste skippa det här 3-4-3-systemet som de tog fram i dag för det funkar inte. Djurgården måste hitta tillbaka till det som de är bra på, till exempel deras kantspel som är väldigt skarpt. När det nu fortsätter med kval till Europa League måste de ge spelarna tryggheten att spela i ett system som de känner till, säger Daniel Nannskog.

