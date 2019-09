Fifa sätter press på Iran efter tragedin: Kvinnor ska få gå på VM-kvalmatcherna

Den iranska kvinnan var en hängiven fotbollssupporter. Men sedan 1981 är det förbjudet för kvinnor i Iran att tillträda idrottsarenor under manliga evenemang. Under en fotbollsmatch i mars i år valde kvinnan därför att klä ut sig till man – men hon ertappades och häktades under tre dagar.

Rättegången skulle ha ägt rum i förra veckan, men när kvinnan förstod att hon riskerade två års fängelse bestämde hon sig för att sätta eld på sig själv, rapporterar BBC.

– Det är naturligtvis en väldigt tragisk händelse som vi alla hade hoppats kunna undvika, säger Fifas presschef Hans Hultman.

Hultman berättar för SVT Sport att Fifa sedan länge satt press på det iranska fotbollsförbundet. Fifas uppfattning är tydlig:

– Självfallet ska kvinnor kunna gå på fotboll. Det jobbat Fifa intensivt för.

Den 10:e oktober tar Iran emot Kambojda i kvalet till VM i Qatar 2022. Då ska kvinnor vara tillåtna på läktarna, menar Fifa.

– Vi är i kontakt med det iranska fotbollsförbundet, ber de planera för att först och främst de VM-kvalmatcher som kommer att spelas framöver i oktober ska kunna besökas av kvinnor. Sedan är det naturligtvis ett långt förändringsarbete för att få alla matcher öppna för alla att gå på, säger Hultman.

– Vi är ganska övertygade om att det kommer att fungera när VM-kvalet kommer igång senare i höst.

Så då är förhoppningen att vi får se kvinnor där på matcherna? Det är det ni hoppas?

– Ja, absolut. Hoppas, eller vi är ganska övertygade om att vi kan lita på de uppoffringar som har gjorts för att det kommer att ske.

Fifa kommer nu att skicka en delegation till Iran för att undersöka hur planeringen inför VM-kvalmatcherna fungerar, både ur säkerhetssynpunkt sett till matcharrangemang.

– Vi kan inte förvänta oss att den här förändringen sker över en natt. Vi får börja med att det här är första steget och så komma vidare senare och hoppas att det här leder till att andra matcher, inte bara VM-kvalmatcher, öppnas upp för kvinnor för att kunna gå på fotboll.