Megan Rapinoe blir världens bästa spelare

Megan Rapinoe ledde sitt USA till VM-guld i somras och när Fifagalan The Best arrangerades under måndagen prisades hon igen när mittfältaren utsågs till världens bästa spelare.

I sitt tal valde hon att tacka de som stöttat henne längs vägen, innan hon gick in på vad som inspirerat henne under säsongen.

– Raheem Sterling och Kalidou Koulibaly, som inte bara har stått för fantastiska insatser, utan även fått ta emot rasistiska glåpord, inte bara den här säsongen, utan säkert genom hela livet. Den iranska kvinna som tände eld på sig själv när hon inte fick se en fotbollsmatch och alla fotbollsspelare inom LBTQ-gemenskapen som slås varje dag för att a) få spela den sport som de älskar och b) slåss mot homofobin som vi har.

”Vi har extremt mycket makt”

– Om alla andra, förutom Sterling och Koulibaly, var upprörda över rasismen hade det varit mer inspirerande för mig. Vi har alla möjligheter att påverka världen till det bättre. Jag hoppas att alla tar till sig till det och gör något åt det. Vi har extremt mycket makt och kraft i det här rummet, säger Rapinoe i sitt tal.

För svensk del blev snuvades Hedvig Lindahl på priset som världens bästa målvakt. Det gick istället till nederländskan Sari van Veenendaal. Däremot togs Lindahls landslagskollega Nilla Fischer ut i världselvan.

Se delar av talet i spelaren ovan.