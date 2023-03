Här är alla matcher i allsvenskan 2023:

Omgång 1:

Lördag 1 april:

15:00 Malmö FF – Kalmar FF

17:30 Djurgårdens IF – IF Brommapojkarna

Söndag 2 april:

15:00 Hammarby IF – Degerfors IF

15:00 IFK Norrköping – IK Sirius

17:30 IFK Göteborg – IFK Värnamo

17:30 Halmstads BK – AIK

Måndag 3 april:

19:00 Mjällby AIF – Varbergs BoIS

19:10 IF Elfsborg – BK Häcken



Omgång 2:

Lördag 8 april:

15:00 Brommapojkarna – Malmö

15.00 Degerfors – Halmstad

Söndag 9 april:

15:00 Häcken – Hammarby

17:30 Sirius – Djurgården

17:30 Kalmar – Göteborg

Måndag 10 april:

15:00 AIK – Norrköping

15:00 Värnamo – Mjällby

15:00 Varberg – Elfsborg



Omgång 3:

Lördag 15 april:

15:00 Elfsborg – Brommapojkarna

17:30 Häcken – Kalmar

Söndag 16 april:

15:00 AIK – Hammarby

15:00 Norrköping – Värnamo

17:30 Halmstad – Djurgården

17:30 Mjällby – Degerfors

Måndag 17 april:

19:00 Varberg – Sirius

19:10 Göteborg – Malmö

Omgång 4:

Lördag 22 april:

15:00 Hammarby – Varberg

17:30 Degerfors – Elfsborg

Söndag 23 april:

15:00 Djurgården – Göteborg

15:00 Kalmar – Halmstad

17:30 Sirius – Häcken

17:30 Värnamo – AIK

Måndag 24 april:

19:00 Brommapojkarna – Mjällby

19:00 Malmö – Norrköping

Omgång 5:

Lördag 29 april:

15:00 Mjällby – Elfsborg

15:00 AIK – Sirius

17:30 Halmstad – Brommapojkarna

17:30 Häcken – Värnamo

30 april:

15:00 Varberg – Kalmar

15:00 Malmö – Hammarby

17:30 Degerfors – Djurgården

1 maj:

15:00 Göteborg – Norrköping

Omgång 6:

3 maj:

19:00 Häcken – Djurgården

19:00 Elfsborg – Halmstad

19:00 Kalmar – Sirius

19:00 Mjällby – AIK

4 maj:

19:00 Norrköping – Hammarby

19:00 Göteborg – Degerfors

19:00 Värnamo – Brommapojkarna

19:00 Varberg – Malmö

Omgång 7:

Söndag 7 maj:

15:00 Malmö – AIK

17:30 Halmstad – Häcken

Måndag 8 maj:

19:00 Brommapojkarna – Göteborg

19:00 Degerfors – Norrköping

19:00 Sirius – Elfsborg

19:00 Djurgården – Kalmar

Tisdag 9 maj:

19:00 Värnamo – Varberg

19:00 Hammarby – Mjällby

Omgång 8:

Lördag 13 maj:

15:00 Häcken – Degerfors

17:30 Varberg – Norrköping

Söndag 14 maj:

15:00 Mjällby – Sirius

15:00 Hammarby – Djurgården

15:00 Elfsborg – Värnamo

17:30 Kalmar – Brommapojkarna

17:30 Halmstad – Malmö

Måndag 15 maj:

19:10 AIK – Göteborg

Omgång 9:

Lördag 20 maj:

15:00 Degerfors – AIK

17:30 Djurgården – Mjällby

Söndag 21 maj:

15:00 Brommapojkarna – Varberg

15:00 Malmö – Häcken

17:30 Göteborg – Hammarby

17:30 Sirius – Halmstad

Måndag 22 maj:

19:00 Värnamo – Kalmar

19:10 Norrköping – Elfsborg

Omgång 10:

Lördag 27 maj:

15:00 Mjällby – Halmstad

17:30 Brommapojkarna – Sirius

Söndag 28 maj:

15:00 Djurgården – AIK

15:00 Kalmar – Norrköping

17:30 Elfsborg – Malmö

Måndag 29 maj:

19:00 Hammarby – Värnamo

19:00 Degerfors – Varberg

19:10 Häcken – Göteborg

Omgång 11:

Lördag 3 juni:

15:00 Göteborg – Mjällby

17:30 Norrköping – Brommapojkarna

Söndag 4 juni:

15:00 AIK – Kalmar

15:00 Halmstad – Hammarby

17:30 Elfsborg – Djurgården

17:30 Sirius – Värnamo

Måndag 5 juni:

19:00 Varberg – Häcken

19:10 Malmö – Degerfors

Omgång 12:

Fredag 9 juni:

19:00 Hammarby – Brommapojkarna

Lördag 10 juni:

15:00 Kalmar – Degerfors

15:00 Värnamo – Malmö

17:30 Varberg – Halmstad

Söndag 11 juni:

15:00 AIK – Elfsborg

15:00 Sirius – Göteborg

17:30 Djurgården – Norrköping

17:30 Häcken – Mjällby

Omgång 13:

Lördag 1 juli:

15:00 Brommapojkarna – AIK

15:00 Degerfors – Värnamo

17:30 Malmö – Sirius

Söndag 2 juli:

15:00 Norrköping – Häcken

15:00 Halmstad – Göteborg

17:30 Djurgården – Varberg

Måndag 3 juli:

19:00 Mjällby – Kalmar

19:00 Elfsborg – Hammarby

Omgång 14:

Lördag 8 juli:

15:00 Värnamo – Djurgården

15:00 AIK – Häcken

17:30 Brommapojkarna – Degerfors

Söndag 9 juli:

15:00 Sirius – Hammarby

15:00 Malmö – Mjällby

17:30 Kalmar – Elfsborg

Måndag 10 juli:

19:00 Norrköping – Halmstad

19:00 Göteborg – Varberg

Omgång 15:

Lördag 15 juli:

15:00 Halmstad – Värnamo

17:30 Häcken – Brommapojkarna

17:30 Degerfors – Sirius

Söndag 16 juli:

15:00 Elfsborg – Göteborg

15:00 Hammarby – Kalmar

17:30 Mjällby – Norrköping

Måndag 17 juli:

19:00 Djurgården – Malmö

19:00 Varberg – AIK

Omgång 16:

Norrköping – Degerfors

Djurgården – Elfsborg

Göteborg – Halmstad

Sirius – Mjällby

AIK – Malmö

Brommapojkarna – Halmstad

Kalmar – Varberg

Värnamo – Häcken

Omgång 17:

Hammarby – Norrköping

Halmstad – Varberg

Göteborg – Kalmar

Häcken – Elfsborg

Malmö – Värnamo

Degerfors – Brommapojkarna

Mjällby – Djurgården

Sirius – AIK

Omgång 18:

Djurgården – Häcken

Degerfors – Hammarby

Malmö – Halmstad

Brommapojkarna – Värnamo

Norrköping – Göteborg

Elfsborg – Sirius

Kalmar – AIK

Varberg – Mjällby

Omgång 19:

Halmstad – Norrköping

Häcken – Varberg

Mjällby – Malmö

Sirius – Kalmar

AIK – Brommapojkarna

Göteborg – Djurgården

Hammarby – Elfsborg

Värnamo – Degerfors

Omgång 20:

Brommapojkarna – Halmstad

Degerfors – Göteborg

Kalmar – Hammarby

Häcken – Sirius

Norrköping – AIK

Malmö – Djurgården

Elfsborg – Mjällby

Varberg – Värnamo

Omgång 21:

Brommapojkarna – Kalmar

Elfsborg – Norrköping

Mjällby – Hammarby

Värnamo – Halmstad

Sirius – Malmö

Djurgården – Degerfors

AIK – Varberg

Göteborg – Häcken

Omgång 22:

Norrköping – Djurgården

Malmö – Göteborg

Hammarby – AIK

Värnamo – Elfsborg

Kalmar – Mjällby

Degerfors – Häcken

Halmstad – Sirius

Varberg – Brommapojkarna

Omgång 23:

Göteborg – Brommapojkarna

Norrköping – Mjällby

Elfsborg – Kalmar

Häcken – Halmstad

Sirius – Varberg

Djurgården – Värnamo

AIK – Degerfors

Hammarby – Malmö

Omgång 24:

Varberg – Hammarby

AIK – Djurgården

Halmstad – Elfsborg

Kalmar – Häcken

Brommapojkarna – Norrköping

Mjällby – Göteborg

Värnamo – Sirius

Degerfors – Malmö

Omgång 25:

Malmö – Brommapojkarna

Djurgården – Halmstad

Hammarby – Göteborg

Norrköping – Kalmar

Elfsborg – Varberg

Sirius – Degerfors

Häcken – AIK

Mjällby – Värnamo

Omgång 26:

Brommapojkarna – Elfsborg

Värnamo – Norrköping

Halmstad – Degerfors

Kalmar – Malmö

Varberg – Djurgården

Göteborg – Sirius

AIK – Mjällby

Hammarby – Häcken

Omgång 27:

Degerfors – Kalmar

Djurgården – Hammarby

Malmö – Varberg

Elfsborg – AIK

Sirius – Brommapojkarna

Häcken – Norrköping

Värnamo – Göteborg

Halmstad – Mjällby

Omgång 28:

Göteborg – Elfsborg

Hammarby – Sirius

AIK – Halmstad

Brommapojkarna – Djurgården

Norrköping – Malmö

Kalmar – Värnamo

Mjällby – Häcken

Varberg – Degerfors

Omgång 29:

Värnamo – Hammarby

Mjällby – Brommapojkarna

Elfsborg – Degerfors

Halmstad – Kalmar

Häcken – Malmö

Norrköping – Varberg

Djurgården – Sirius

Göteborg – AIK

Omgång 30:

AIK – Värnamo

Malmö – Elfsborg

Hammarby – Halmstad

Varberg – Göteborg

Degerfors – Mjällby

Brommapojkarna – Häcken

Sirius – Norrköping

Kalmar – Djurgården

** Med reservation för ändringar.

* Spelschemat kommer uppdateras med speldagar och matchtider från omgång 16 senare.