Fifa har räknat ihop tittarsiffror från samtliga sändande bolag under fotbolls-VM och kommit fram till att 3,572 miljarder tittade på VM någon gång under mästerskapet, på tv eller via digitala plattformar. Det är drygt halva jordens befolkning.

Varje match hade i genomsnitt 191 miljoner tittare, medan finalen mellan Frankrike och Kroatien sågs av enorma 1,12 miljarder människor.