Foto: Bildbyrån

Ordföranden: ”Zlatan kommer inte styra Hammarby”

Zlatan Ibrahimovic har blivit delägare i Hammarby IF.

Klubbens ordförande, Richard von Yxkull, hade ingen aning om affären innan han klev in i ett möte i Los Angeles.

– De berättade om det i ett möte och sen kom Zlatan in. Det var en viss förvåning, säger Yxkull till SVT Sport.

Zlatan har köpt aktier i företaget AEG Sweden, som i sin tur äger knappa 50 procent av Hammarby. – Vi har kommit hit till Los Angeles för att träffa AEG och LA Galaxy och prata om Hammarby, våra planer framåt och vårt samarbete. Det var i samband med det som de presenterade den här förändingen inom AEG Sweden, sen kom Zlatan in och berättade själv. Det var en viss förvåning, säger Yxkull och fortsätter berätta om mötet: – Han berättade att han fått ett ägandeskap i AEG Sweden som i sin tur har ett ägandeskap i Hammarby Fotboll. Han gör det här för att han vill engagera sig i svensk fotboll efter karriären och Hammarby i synnerhet. Han var väldigt spänd och förväntningsfull. "Zlatan kommer inte styra Hammarby" Reaktionerna i Malmö har varit starka där supportrar fördömer hans inträde i Hammarby. De "Bajensupportrar" som vädrat oro över att Zlatan ska styra för mycket över klubben får lugnande besked. – Han kommer var med och vara behjälplig men han kommer inte styra Hammarby fotboll. Han kommer vara e del av det här. Han kommer ha en representant i styrelsen och kommer kunna påverka på det sättet. Sen pratar han mycket om hur han kan hjälpa oss med sitt kontaktnät, med erfarenhet, med sin vinnarinställning. Kan kommer säkert kunna bidra med massor. Kommer han ha någon annan roll i klubben? – Det är alldeles för tidigt att säga exakt vad hans roll kommer vara men Hammarby IF fotbollsförening är storägare och kommer tillsammans med AEG Sweden, därigen Zlatan, göra det här. Hur var Zlatan? – Mycket ödmjuk och trevlig. Väldigt påläst och engagerad, framför allt i vår ungdomsakademi. I DAG: Ilska i Malmö kring Zlatans beslut