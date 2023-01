Maika Hamano ansluter till engelska mästarlaget Chelsea från japanska mästerklubben Kobe men lånas direkt ut till Hammarby i damallsvenskan.

– Vi följde Maika under sommarens U20-VM och fick upp ögonen lite extra för just henne då Pablo scoutade mästerskapet. Vi är väldigt glada att den här möjligheten dök upp då Maika är en fantastisk spelare som inte har några direkta svagheter egentligen. Vi tror hon kommer passa väldigt bra in med vårt sätt att se på fotboll och sedermera utvecklas som spelare, säger Hammarbys sportchef Johan Lager i ett pressmeddelande.

I höstas gjorde den 18-årige anfallaren debut i Japans a-landslag och var i somras en av de bärande spelarna i U20-VM när Japan gick till final men förlorade mot Spanien.

– Förra säsongen var min första erfarenhet som professionell spelare och jag utvecklades väldigt mycket under min tid i INAC Kobe. Tidigare i min karriär hade jag spelat i princip varje match, men här fick jag mest agera som inhoppare, vilket lärde mig nya perspektiv inom fotbollen, säger Maika Hamano.