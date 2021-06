Hammarby sparkar Stefan Billborn

Stefan Billborn tog över som tränare för allsvenska Hammarby för tre och ett halvt år sedan. I dag meddelade klubben att de har brutit sitt samarbete med honom.

– Vi har tagit ett beslut att göra en förändring på chefstränarposten. Det innebär att Stefan Billborn lämnar sitt uppdrag, och att Hammarby Fotboll kommer att presentera en ny chefstränare inom kort. Det här beslutet har tagits efter en längre tids utvärdering och det var inget lätt beslut att ta, säger ordförande och tf vd Richard von Yxkull till klubbens hemsida.

– Stefan är och har varit en mycket omtyckt medarbetare, och han har gjort ett viktigt arbete för oss. Vi har dock gemensamt inom klubbledningen tillsammans med den sportsliga ledningen kommit fram till att vi behöver en förändring för vår fortsatta sportsliga utveckling.

”Är en oerhört skicklig fotbollstränare”

För två veckor sedan vann Hammarby svenska cupen.

– Stefan är en oerhört skicklig fotbollstränare som åstadkommit mycket under sin tid hos oss. Med sin professionalism och öga för detaljer har han tagit vårt spel till en ny nivå, och inte minst lett oss till Hammarbys första titel på 20 år. Tittar vi på var vi befann oss sportsligt när vi tog in Stefan 2018 jämfört med var vi är i dag så har han uppfyllt allt det vi förväntade oss av honom. Nu är det dags att ta nästa kliv i vår utveckling, och vi kommer att ta in någon som kan bygga vidare på det Stefan tillsammans med den övriga ledarstaben lagt grunden till, säger sportchef Jesper Jansson till Hammarbys hemsida.

Billborn kom till Bajen redan 2015, då som akademichef. Sedan blev han assisterande tränare för herrlaget 2017.