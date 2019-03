Hammarbys danskar fixade gruppsegern

Hammarby var tvungna att vinna hemma mot Dalkurd i sista omgången i Svenska cupens gruppspel för att gå vidare till kvartsfinal. Och det började tufft. Robin Tranberg nickade in 1-0 till bortalaget redan efter sex minuters spel.

Men sen klev Hammarbys danska spelare fram för stockholmarna. Jeppe Andersen kvitterade till 1-1 med ett riktigt drömmål efter 30 minuters spel. Sju minuter senare satte Mads Fenger 2-1 till Bajen efter en hörna.

Dalkurdspelare utvisad

Med 12 minuter kvar av matchen fick Hammarby chansen att avgöra matchen när laget fick straff efter att nyförvärvet Alexander Kacaniklic fallit i straffområdet. Men Muamer Tankovic la straffen i stolpen. Dalkurd Rawez Lawan blev strax efter straffmissen utvisad och bortalaget lyckades inte skapa några lägen. Istället avgjorde Bajen matchen. Mads Fenger satte sitt andra mål för kvällen och fastställde slutresultatet 3-1.

– Vi får se vilka vi får möta i kvartsfinalen nu men vi går in för att vinna cupen, säger Alexander Kacaniklic till C More.