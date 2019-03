Hattrick-show av Sterling – bakom allt i EM-kvalet

Manchester Citys Raheem Sterling har återigen stått för en fantastiskt produktiv säsong och kom till den första EM-kvalmatchen för sitt England mot Tjeckien med fint självförtroende.

Och han stod för det mesta offensivt. Han sköt 1-0 redan 24 minuter in i matchen framspelad av kompisen Jadon Sancho.

Han fick med sig en straff som Harry Kane tryckte in till 2-0 och han sköt 3-0 i den 62:e.

Vackrast var det när han fullbordade sitt hattrick. Han klev in från vänsterkanten, avlossade skottet utanför straffområdet, och via en liten touch fick han se 4-0 dundras in.