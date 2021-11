När 21-årige Cavallo gick ut med att han var homosexuell fick nyheten stor spridning över idrottsvärlden. Han hyllades av både klubbar och spelare – däribland Zlatan.

– Jag såg det helt slumpmässigt. Jag bara bläddrade så såg jag det och hans situation och jag tycker det var starkt gjort. Det är inte lätt att komma ut och meddela världen ett sådant meddelandet han kom fram med, säger Zlatan.

”Fotboll är för alla”

När Josh Cavallo kom ut som gay blev han den enda, just nu aktiva, professionella manliga fotbollsspelare i världen som är öppet homosexuell.

– För mig – fotboll är för alla, det spelar ingen roll vem du är, säger Zlatan och fortsätter:

– I min värld är fotboll den största sporten och den får ihop människor från hela världen. Det spelar ingen roll vart du kommer ifrån eller vem du är. Alla är välkomna att spela fotboll.

Josh Cavallo valde att berätta om sin läggning för att inspirera andra och visa att det är okej att vara sig själv och samtidigt spela fotboll.

– Det var stort gjort och han ska ha all heder och all kraft, energi, all glädje och all kärlek han kan få, säger Zlatan.