Isak gjorde mål för Real Sociedad

Den 22:e november gjorde Alexander Isak mål för Real Sociedad mot Cadiz. Sedan dess har anfallaren spelat fyra matcher utan att göra mål.

Mot Levante var han het.

Halvvägs in i den första halvleken fick han förtroendet vid en frispark. Isak sköt in 1-0 via muren. Det är hans tredje ligamål den här säsongen.

Sex minuter efter ledningsmålet kvitterade Cadiz till 1-1.

Andra raka nederlaget

Det blev till slut förlust för Isaks Real Sociedad. I den 87:e minuten tryckte Jorge de Frutos in 2-1 till hemmalaget. Det var Sociedads andra raka förlust.