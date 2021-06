Janne Andersson kritisk till Dejan Kulusevskis agerande

Strax efter att landslaget bekräftat att Dejan Kulusevski testat positivt för covid-19 började en film spridas i sociala medier där man kunde se Juvetusspelaren på en tillställning med flera personer.

Förbundskapten Janne Andersson kommenterar nu Kulusevskis agerande.

– Jag tycker inte det var ett bra beslut, säger Janne Andersson.

Han ger också mer bakgrund till filmen.

– Dejan blev bjuden av sin syster, hennes pojkvän och sin flickvän på en middag och när han kommer dit och ska käka så är några av hans kompisar där som en överraskning. Det blev han jätteglad för, Dejans grundinställning har ju varit att han haft covid så han har inte varit så bekymrad, säger Janne Andersson.

Förbundskaptenen själv hade corona under förra året och var därmed mindre orolig nu.

– Jag har inte trott tidigare att man kunnat få det igen, jag har känt mig immun, säger han.

Ingen bestraffning

– Så här i efterhand inser han ju att det här var inte alls bra. Han beklagar verkligen att han var med på den middagen.

Men landslaget tror inte att han blev smittad under tillställningen.

– Hans smitta kommer med all säkerhet inte därifrån. Det är en anhörigsmitta och den personen hade han träffat oavsett om vi gått in i det här senare. Han hade ändå träffat den här personen under den här perioden.

Men någon bestraffning för Kulusevski är inte aktuell.

– Jag håller inte på med repressalier. För mig resonerar man med människor och så lär man sig saker och så går man vidare. Dejan är synnerligen välkommen tillbaka. Han är den som beklagar detta mest av alla i hela världen, säger förbundskaptenen.

Kulusevski ska också ha gjort en reklamfilmsinspelning men man anser att risken att han skulle ha smittats där är obefintlig.