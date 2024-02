Engelsmannen George Raynor var tränare för det svenska landslaget under 40-talet och framåt – men han var inte förbundskapten.

Nu har dansken Jon Dahl Tomasson tagit över som förbundskapten i Sverige, som den förste utländske förbundskaptenen någonsin.

– Det är en historisk stund. Vi är det enda nordiska landet som inte haft en utländskförbundskapten. Det ligger lite i linje med att vi vill ha in internationell erfarenhet. Vi vill ha in personer som har sett och upplevt annat än kanske vad svenska tränare har gjort. Det känns spännande att få in andra influenser också, det kan utveckla oss alla, säger förbundets fotbollschef Kim Källström.

Men vilket språk kommer den 47-årige dansken att prata?

– Initialt tror jag att det blir engelska. Jag är känd för att inte kunna så bra danska, säger Källström.