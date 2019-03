Juventus vann dramatisk seriefinal

Efter 26 spelade omgångar är Juventus fortfarande obesegrade med 23 segrar och tre oavgjorda. Trots att det återstår tolv matcher av säsongen kan de i praktiken redan nu räkna in sin åttonde raka ligatitel efter att ha slagit tvåan Napoli.

Den här gången räddades ”Juve” av två stolpträffar.

Först fick Napoli målvakten Alex Meret utvisad efter en knapp halvtimme när han fällde en superstjärnan Cristiano Ronaldo precis utanför straffområdet efter en slarvig bakåtpassning av försvaret. På den efterföljande frisparken skruvade Miralem Pjanic vackert in 1–0 och i den 39:e minuten nickade Emre Can in 2–0. Där emellan hade Piotr Zieliński träffat stolpen för hemmalaget.

Där och då: nattsvart för Napoli.

Men när Pjanic utvisades även han – för två gula kort varav det sista för hands – väcktes hoppet och José Callejon kunde reducera för ligatvåan efter en dryg timme.

Resten av matchen blev en lång slutforcering där Lorenzo Insigne var allra närmast en kvittering. Anfallaren fick chansen från straffpunkten i den 84:e minuten men dunkade bollen hårt stolpen.