Kalmar och Hammarby kryssade efter galen match

Hammarby hade inte vunnit i Kalmar sedan 2004. Trots att Muamer Tankovic gjorde 2-0 i den 64:e så kunde inte Hammarby bryta den jobbiga trenden.

Solheim gjorde ledningsmålet

Hammarby kom till Kalmar med 20 gjorda mål på de fyra senaste matcherna. Kalmar inledde, förståeligt, matchen med ett djupt sittande försvar och fick rikta in sig på sporadiska kontringar.

Det skulle dock dröja fram tills den 41:a minuten innan Bajen tog ledningen. Den ovane målskytten Mats Solheim nådde högst på en hörna och knoppade in 1-0 för gästerna, hans första mål för säsongen.

Blasevic utvisad efter utrusning

En kvart in i den andra halvleken så skulle Hammarbymålvakten Davor Blazevic rensa en långboll mot Kalmars Romario. Blazevic kom ut och gick upp helt fel i en luftduell mot Romario som slutade med rött kort för målvakten. Comebackande Johan Wiland fick hoppa in och blev testad direkt på den efterföljande frisparken.

Men det var istället Hammarby som skulle dryga ut sin ledning.

Muamer Tankovic avslutade en snabb kontring och gjorde 2-0 till Hammarby.

Tveksamt dömd straff

Men Kalmar fick en väg in i matchen. Maxwell såg ut att spring in i en Hammarbyback i straffområdets hörn men fick trots det straff. Där gjorde Nils Fröling inga misstag och skickade in reduceringen för hemmalaget.

Och Kalmar skulle också kvittera. På en hörna kunde Henrik Löfkvist med pannan hitta nätet vilket betydde 2-2. Och trots åtta minuters tillägg blev det inga fler mål i matchen.

Krysset innebär en viktig poäng för Kalmar i bottenstriden medan Hammarby missar chansen att ta upp jakten på toppen.

– Jag tror alla såg att Kalmar blev hjälpta in i matchen. Men vi måste göra det bättre och kunna parkera bussen lite mer. Vi gör 2-0 med en man mindre och det ser bra ut och jag tror också att vi hade tagit tre poäng om det inte hade varit för straffen, sa inhoppande Johan Wiland till Cmore efter matchen.