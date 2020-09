Karl-Erik Nilsson om Zlatans kritik: ”Helt obegriplig”

Det var efter matchen mot Frankrike, där Dejan Kulusevski inte fick spela från start, som Zlatan Ibrahimovic gick ut på Twitter.

”Vilket jävla skämt. Ytterligare ett bevis. Inkompetenta personer på fel positioner som kväver svensk fotboll”, skrev han.

Svenska fotbollförbundets Karl-Erik Nilsson ger inte mycket för kritiken.

– Det här gagnar inte Zlatan och hans eftermäle. Jag tycker att det är ledsamt att den här typen av utspel kommer, som är helt ovederhäftiga, säger han.

Ordföranden tycker ändå att man ska skilja på det fotbollsmässiga som Ibrahimovic har bidragit med och utspelen efter landslagskarriären.

– Han är värd all uppskattning över de insatser han har gjort för det svenska landslaget och sin roll som kapten och på det sätt han har varit en ambassadör för svensk fotboll internationellt. Det spelar ingen roll vart du åker i världen, du kan komma in i en liten by någonstans i Indonesien, säger du Sverige säger de Ibrahimovic. Han är känd överallt, säger han och fortsätter:

– Men den här kritiken mot vår förbundskapten Janne Andersson, den är helt obegriplig. Jag förstår den inte. Vi som känner Janne och vet vilka värderingar han har… Det som hände i VM i Ryssland, det finns inte många andra förbundsledningar som hade ställt upp på det sättet som man skyddade kring Jimmy Durmaz. Jag tycker att den både är felaktig och orättvis.

