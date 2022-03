Jesper Karlström stod för ett succéinhopp mot Tjeckien där han var inblandad i segermålet.

Mot Polen fick 26-åringen chansen från start och skulle spela en av huvudrollerna när Sverige förlorade mot Polen.

Karlström gjorde omkull Grzegorz Krychowiak tidigt i den andra halvleken och domaren pekade på straffpunkten. En straff som storstjärnan Robert Lewandowski förvaltade till 1-0.

– Bollen kommer in vid straffpunkten, jag springer mot den men sen kommer han (Krychowiak) lite framför mig. Min första känsla var att vi krokade ihop och båda ramlade. Men, det kanske var straff, säger Karlström till C More och fortsätter:

– Det är tyvärr sådant som händer och är en del av fotbollen. Det är jävligt tråkigt men man får försöka ta sig igenom det.

”Ska försöka smälta det här”

Efter ytterligare ett polskt mål av Piotr Zielinski skrevs slutresultatet till 2-0 och Sveriges dröm om VM krossades.

– Det är tufft men det är små marginaler som avgör. Jag ska försöka smälta det här. Det kommer bli väldigt tufft men just nu ska jag bara försöka ta mig vidare från det här.