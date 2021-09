Kräver utredning av FIFA efter misstänkt rasistskandal

Det engelska fotbollsförbundet, FA, kräver nu att internationella fotbollsförbundet Fifa utreder rasistiska påhopp mot Raheem Sterling och Jude Bellingham.

Enligt Sky News ska ”ap-ljud” ha gjort mot Sterling när han hade bollen och när han assisterade till Harry Kanes 2-0-mål.

Det ska också ha förekommit rasistiska ramsor och efter Sterllings 1-0-mål kastades det in muggar mot de engelska spelarna. Det kastades också in en bengal under matchen. Dessutom blev det engelska laget utbuat när de knäböjde, som en markering mot rasism, inför matchen.

”Fullständigt oacceptabelt”

– De vet vad vi står för som lag och vi hoppas att vi kan utradera rasism, inte bara inom fotbollen utan i livet, säger den engelske förbundskaptenen Gareth Southgate.

Under fredagen har också den engelske premiärministern Boris Johnson uttalat sig på twitter.

”Det är fullständigt oacceptabelt att de engelska spelarna blev rasistiskt påhoppade i Ungern i går kväll”, skriver Johnson på Twitter.

FA skriver i ett uttalande: ”Vi blir extremt besvikna när vi hör att det förekommit diskriminerande ageranden mot våra spelare.