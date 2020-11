Kulusevski om misslyckade frisparken: ”Kommer göra en miljard misstag i mitt liv”

På tilläggstid flyttade Sverige upp hela laget inklusive målvakten Robin Olsen för att få till en kvittering mot Frankrike i samband med en frispark, för att få till ett 3-3-mål som då hade gjort att man stannat kvar i A-gruppen.

Juventusproffset Dejan Kulusevski tog sats långt ute på högerkanten för att hitta ett nickläge för någon svensk spelare. Frisparken blev misslyckad och landade kort på det främre franska försvaret som kunde göra en snabb omställning och sätta avslutande 4-2, Kingsley Coman i 95:e minuten, i övergivet mål.

– Sådana frisparkar händer i fotboll. Det var ett misstag. Jag slog den för kort och det är inget mer med det. Jag kommer göra en miljard misstag till i mitt liv, säger Kulusekvski på den efterföljande presskonferensen.

”Vi kanske hade kunnat kryssa”

– Vi fick ett mål ganska sent (Robin Quaison i 88:e). Om min frispark hade varit bättre hade vi kanske kunnat kryssa matchen också, fortsätter han.

Kulusevski fick hoppa in sista kvarten i landskampen mot Danmark i Köpenhamn förra tisdagen och spelade sedan från start mot Kroatien i lördags, där det insläppta 2-1-målet tio minuter från slutet med facit i hand tvingade fram Sveriges degradering från A-gruppen. Efter den lyckade insatsen mot i lördags spelade Kulusevski från start på ett ödsligt Stade de France där Viktor Claesson tåade in 1-0 via ett franskt försvarsben och gav Sverige en drömstart efter fem minuter.

– Det var två trötta lag, förståeligt, vi har spelat varannan dag. Det är svårt att ladda om. Vi borde ha gjort det bättre efter Claessons mål men sedan tappade vi bollen i några onödiga lägen som Frankrike utnyttjade otroligt bra, säger Kulusevski.