Caroline Seger. Foto: Bildbyrån

Landslagskaptenen om avtalen: ”Ingen skulle förlora på att de visas”

Svenska fotbollförbundet är just nu under granskning av Diskrimineringsombudsmannen för lönediskriminering efter att i somras blivit anmälda. SvFF har velat hålla summorna i landslagsavtalen sekretessbelagda och det har DO godkänt. Landslagskaptenerna är däremot inte främmande för att offentliggöra dem.

– Om det nu är jämställt är det ingen som skulle förlora på att det visas. Det finns inget att dölja, säger Caroline Seger till Aftonbladet. Svenska fotbollförbundet menar att man har jämställda avtal för dam- och herrlandslaget. – Jag respekterar avtalet som är sekretessbelagt. Men om Håkan (Sjöstrand, generalsekreterare på SvFF) säger att vi ska ta bort sekretessen är vi öppna för en dialog med damlandslaget. Skulle alla här i laget och damerna säga samma sak får vi se vad som händer, det är en fråga för förbundet, säger herrlandslagets kapten Andreas Granqvist. Sekretessen kan hävas Om alla spelare som har skrivit under avtalen går med på att offentliggöra summorna så kan man häva sekretessen. – Personligen har jag inget problem med att det skulle bli officiellt, säger landslagsbacken Nilla Fischer till SVT Sport. Har ni någon insyn i hur herrarnas avtal ser ut? – Nej, ingenting. Vi vet bara hur vårt avtal ser ut. Sjöstrand: "Förväntar man hör av sig till mig" Sjöstrand vill att svenska lagkaptenerna ska ta kontakt med honom för att diskutera en potentiell hävning av sekretessen. – Vi har vårt avtal i dag och det respekterar vi. Det finns alltid möjligheter att diskutera, men då förväntar jag mig också att man hör av sig till mig, säger Håkan Sjöstrand till Aftonbladet.