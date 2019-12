Madelen Janogy har under sina tre säsonger i Piteå IF spelat 62 matcher i damallsvenskan. 2018 tog hon dessutom ett sensationellt SM-guld med klubben.

Dessutom har hon under 2019 gjort succé i landslaget och under sommarens fotbolls-VM, där Sverige tog ett brons, var hon det stora utropstecknet. I första matchen mot Chile byttes Janogy in med tio minuter kvar och gjorde då sitt första VM-mål i karriären.

Lämnar Piteå

Nu är då alltså klart att Madelen Janogy lämnar Piteå IF. I en tidigare intervju med SVT Sport har hon sagt att den engelska ligan lockar henne.

– Det är flera klubbar som har visat intresse för henne. Janogy har värderat fram och tillbaka vad hon sak göra för någonting. Hon har kommit fram till beslut att lämna Piteå, säger Leif Strandh, sportchef i Piteå IF, till SVT Sport.

Hur stort tapp är det här för er?

– Det är såklart ett tungt tapp. Madelen Janogy är unik som spelare, men vi är glada för den här tiden som hon har varit hos oss. Hon har hela tiden gått framåt.

Hur ersätter ni en spelare som Janogy?

– Vi jobbar på, men det är en tuff marknad. Sedan så kommer vi aldrig kunna ersätta ”Madde”. Det blir andra spelare som behöver komma in med andra kvaliteér.

ARKIV: Höjdpunkter med Madelen Janogy

Madelen Janogy i landslagströjan. Foto: Bildbyrån

ARKIV: SVT Sport möter Madelen Janogy