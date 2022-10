Brighton har haft en fin inledning på Premier League-säsongen. Ligafyran fortsätter att gå för tunga poäng, och mot Liverpool plockade man ytterligare en.

Brighton chockade Liverpool genom att ta ledningen redan i den fjärde matchminuten. Danny Welbeck hittade Leandro Trossard som med ett lågt skott satte 1–0 bakom en chanslös Alisson.

Två mål av Firmino

Trossard var bara kvarten senare framme igen och kunde helt omarkerad skicka in utökningen.

Men efter dubbla mål från Roberto Firmino var Liverpool i kapp. Och när Adam Websters misslyckade rensning hamnade i eget mål var matchen vänd till 3–2.

Men skam den som ger sig. Med sex minuter kvar av matchen kvitterade Brighton genom, just det, Leandro Trossard. 27-åringen skickade in 3–3 med ett stenhårt skott precis under ribban och fixade på egen hand en poäng till Brighton.