Johansson levde för fotbollen in i det sista

Lennart Johansson levde sitt liv i fotbollens tjänst. Från ordförande i AIK, till ordförande för Svenska fotbollförbundet och därefter för Uefa under 17 år. Han somnade in under tisdagskvällen efter en kort tids sjukdom, 89 år gammal.

En som fanns med honom och jobbade åt honom in i det sista var Lisbeth Dyrén, 71.

Från 2015 fram till hans död fungerade Dyrén som en slags assistent till Lennart Johansson.

– Vi har träffats på förbundet ganska sporadiskt, en gång i veckan, och så har jag skött hans mejl och konversationer och så. Jag skötte allting.

När fick du beskedet att han gått bort?

– Sent i går kväll, vid 23-tiden.

Hur reagerade du på det?

– Med stor sorg och bestörtning. Jag visste ju att han var dålig sedan några dagar tillbaka och visste att han var på sjukhus, så jag var kanske lite mentalt förberedd. Jag kommer sakna våra möten och telefonsamtal.

Vem var Lennart Johansson som person?

– Han var mycket varm, och hade ett stort hjärta. Humoristisk. Han hade stor humor så man hade egentligen aldrig tråkigt när man träffade honom.

På plats på Europa League-finalen

Ända fram till sin död fortsatte Lennart Johansson att leva för fotbollen, och arbeta med den. I april besökte han Manchester United och Sir Alex Ferguson tillsammans med sin stiftelse, Lennart Johanssons fond.

Så sent som i förra veckan var han på plats i Azerbajdzjans huvudstad Baku för att se finalen i Europa League samt för att medverka på ett Uefa-möte.

Var han pigg nog för det?

– Nja, vi var väl några som inte tyckte det. Som försökte säga åt honom att tänka på hälsan i första hand, men han sa ”jag måste åka”. Han ville åka. Fotbollen gick före mycket annat.

Planen var även att åka direkt från Baku till Madrid för att bevittna helgens Champions League-final i Madrid, men hälsan satte stopp och han åkte hem i stället.