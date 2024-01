En av förra årets största scenförändringar inom den globala idrotten hade sitt centrum i Saudiarabien.

Med en smygstart under vintern, då portugisiske superstjärnan Cristiano Ronaldo under uppmärksammade former lämnade engelska Manchester United för saudiska Al Nassr – en av klubbarna som ägs av statliga investeringsfonden PIF.

Under sommaren följde fler storspelare – däribland fransmannen Karim Benzema från Real Madrid och brasilianaren Neymar från Paris Saint Germain.

”Vi lär av de bästa”

Och fler lär det bli. I alla fall om man ska tro ligans operativa chef, som ska bygga världens bästa fotbollsliga.

– Man måste ha det målet för att kunna växa. Men om vi når det på de sju första åren av vår strategi tvivlar jag på. Men ja: Vi drivs av de bästa och vi lär av de bästa för att kunna bli de bästa, säger säger ligans operativa chef, Carlo Nohra, till SVT i dokumentären ”Saudiarabien: Fotbollens nya Mecka”.

”Alla vill komma till Saudiarabien”

En som är övertygad om att ligan kommer att bli nummer ett i världen är Mansour Al-Afaliq, ordförande i klubben Al Fateh, där den svenske målvakten Jacob Rinne spelar.

– Det jag hör på transfermarknaden nu är att alla vill komma till Saudiarabien. Det finns ingen som tvekar kring att komma hit, speciellt nu när landet öppnas upp, säger han.

”Joakim von Anka i kubik”

Och med de enorma pengar som finns i Saudiarabien – exempelvis har den statliga investeringsfonden PIF tillgångar på över 700 miljarder dollar – är det långt ifrån omöjligt för saudierna att skapa världens bästa liga. Det menar PR- och varumarknadsexperten Niklas Turner Olovzon.

– Sju biljoner kronor, det är ju Joakim von Anka i kubik, det går inte att sätta i perspektiv. Men om viljan att gå dit finns från toppspelarna skulle man kunna bygga en liga som är bättre än de vi har i Europa.

