Lille sänkte PSG – Neymar blev utvisad

Matchens enda mål kom i den 20:e minuten.

Jonathan Ikoné skickade in bollen från högerkanten. Jonathan David tog emot bollen med högerfoten och skickade sedan in 1-0 via en PSG–spelare.

PSG jagade sedan en kvittering – utan att lyckas. Det blev förlust på hemmaplan för den franska storklubben

För Neymar slutade matchen i rött..

PSG tvåa i ligan

Han drog på sig ett gult kort för osportsligt uppträdande i början av den andra halvleken då han blev irriterad på en motspelare. I slutet av matchen drog brassen på sig sitt andra gula kort när han knuffade bort en spelare för att ta bollen och sätta igång spelet.

I och med vinsten toppar Lille den franska högstaligan. PSG är tre poäng bakom.

KLIPP: Drömmål i Serie A – se Verdes läckra påsksmäll