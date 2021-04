Liverpool tappade segern i sista sekunden

Hemmalaget Liverpool tog ledningen redan i den tredje minuten då Mohamed Salah tog emot bollen i straffområdet, vände snyggt och dunkade upp in bollen.

Med 20 minuter spelade var gästerna nära att kvittera, men då stod Alisson för en fin räddning på Sean Longstaffs skott.

Redan i startelvan märktes det att Liverpool verkligen gick för seger. Man ställde upp med hela kvartetten med Salah, Roberto Firmino, Sadio Mane och Diogo Jota. De hade flera chanser att utöka ledningen, men i paus var ställningen 1-0.

”Dramatisk tilläggstid”

Den regerande mästaren såg ut att gå mot seger, men det blev dramatisk tilläggstid.

Newcastle hade först bollen i mål en gång, men då underkändes Callum Wilsons mål efter granskning. Returen från Alisson tog på Wilsons hand.

Istället kom kvitteringsmålet under tilläggstidens tilläggstid. 19-årige Joe Willock fick bollen i straffområdet och via en styrning gick den in bakom målvakten.

– Det vi visar är briljant och om vi fortsätter så kan vi vara säkra (på att inte åka ur), säger Willock till BT Sport om Newcastle som är 15:e i tabellen.

I och med krysset är Liverpool, som har haft det tufft i ligan sedan nyår, sexa i Premier League och det ser tufft ut i kampen om platserna i nästa säsongs Champions League. De fyra bästa får spela CL.