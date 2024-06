Elfsborg, tvåa i allsvenskan förra året, börjar hemma och preliminärt speldatum är den 11 juli. En vecka senare väntar returen på Medelhavsön.

I Pafos återfinns en allsvensk bekanting: Förre Hammarbyspelaren Muamer Tankovic.

Malmö FF (Champions League), Djurgården och Häcken (Europa Conference League) lottas in i sina turneringar under onsdagen. De lagen går in i turneringarnas andra kvalomgång.