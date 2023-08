Skandalen kring den spanske fotbollsförbundsordföranden Luis Rubiales har tagit en ny oväntad vändning.

Rubiales mamma, Angeles Bejar hungerstrejkar och har låst in sig själv i en kyrka som en protest mot behandlingen av hennes son, det rapporterar den spanska tidningen Marca.

Mamman var med under en församling med sin syster och när prästen lämnade låste hon in sig. Hungerstrejken kommer att pågå på obestämd tid dag och natt tills en lösning har hittats i ”den omänskliga och blodiga jakten på min son som han inte förtjänar”.

Luis Rubiales är avstängd från all fotbollsrelaterad verksamhet under 90 dagar av Fifa, samtidigt ska det spanska förbundet ha ett krismöte under måndagseftermiddagen.

Skandalen grundar sig i att Luis Rubiales tog tag i fotbollsspelaren Jennifer Hermoso, under medaljcermonin efter VM-finalen, och kysste henne på munnen utan hennes samtycke. 81 spanska fotbollsspelare, inklusive guldlaget, har sedan vägrat landslagsspel tills Rubiales avgår. Något han vägrar göra.

