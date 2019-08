Magisk start för Potter i Brighton

Graham Potter lämnade Championshipklubben Swansea och skrev inför säsongen på för Brighton. Och i dag gjorde han debut i Premier League när hans lag gästade Watford i London.

I den 28:e minuten fick den forne Östersundstränaren Potter jubla för första gången som ansvarig för ett lag i Premier League när mittfältaren Abdoulaye Doucoure skickade in bollen i eget mål, vilket betydde 1-0 till gästerna.

Superbytet avgjorde

I den 64:e minuten skickade Potter in anfallarna Florin Andone och Neal Maupay på plan. Och den förstnämnde hade knappt hunnit komma in på plan innan han hittade nätet genom att stöta in bollen.

I den 77:e gjorde sedan Maupay sitt första mål i Premier League när han sprang sig fri på en djupledsboll, rundade Matthew Ryan i Watfordmålet och skickade in slutresultatet 3-0.