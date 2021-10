Jakten på ett SM-guld pågår för fullt – och i dag tog Malmö emot AIK.

Det dröjde inte mer än ett par minuter förrän det första läget kom. AIK:s Zack Elbouzedi fick en gyllene chans att tidigt spräcka målnollan, men avslutade rakt på Malmö-målvakten Johan Dahlin.

Efter 25 spelade minuter spräcktes målnollan – men det var inte AIK som fick in fullträffen. Veljko Birmancevic spelade in ett inlägg från vänsterkanten och bollen seglade, på märkligt vis efter ett missförstånd bland gästernas försvarare, hela vägen in i mål.

– Attityden är där i dag, sade Anel Ahmedhodzic till Discovery+ i halvtid och fortsätter:

Nära att utöka direkt i andra

I halvtidspausen byttes sedan stjärnan Anders Christiansen ut som en försiktighetsåtgärd. In kom i stället Jo Inge Berget.

När den andra halvleken drog igång fick Malmö ett drömläge direkt.. Sergio Pena drog efter någon minut till från distans och det luriga skottet snuddade ribban på vägen ut över mål.

Med tio minuter kvar av ordinarie speltid löpte Antonio Colak in i straffområdet mot en välslagen passning, men hölls fast i tröjan av Erick Otieno och gick omkull. Domaren Mohammed Al-Hakim valde dock att fria.

AIK fick aldrig till någon forcering och 1-0 blev slutresultatet.

Det gör att Malmö kliver upp som tabelletta. Djurgården spelar bortamatch mot IFK Göteborg i morgon och har chansen att återta serieledningen.

Malmö gästar Sirius i nästa match och AIK åker till Örjans Vall och ställs mot Halmstad.

Startelvorna:

Malmö FF: Dahlin; Ahmedhodzic, Nielsen, Olsson; Larsson, Pena, Christiansen, Innocent, Nalic; Colak, Birmancevic.

AIK: Nordfeldt; Otieno, Milosevic, Papagiannopoulos, Ofori; Elbouzedi, Hussein, Larsson, Rogic; Bahoui, Stefanelli.