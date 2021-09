Lindelöf på planen – när United åkte ur ligacupen direkt

Det blev ett dramatiskt slut på mötet mellan Manchester United och West Ham i helgen när Hammers fick en straffspark på tilläggstid av den andra halvleken.

Mark Noble byttes in, gick direkt fram till straffpunkten – och slog en straffspark som David De Gea räddade.

West Ham förlorade mot det röda Manchesterlaget – den gången.

Under onsdagskvällen möttes lagen igen, nu i ligacupen.

Victor Lindelöf som petats från det fasta mittbacksparet i Premier League sedan Raphael Varane värvades, fick starta här. Han och Manchester United fick en mardrömsstart på matchen när argentinaren, Manuel Lanzini, gav gästerna ledningen redan efter nio minuter.

Ytterbacken, Ryan Fredericks, utmanade in i Uniteds straffområde och när han skulle slå in bollen centralt, touchade den på Lindelöf och gick perfekt fram till Lanzini som enkelt kunde dunka in gästernas ledningsmål.

Elanga inbytt

Manchester United – som vilade flera av sina största stjärnor – jagade kvittering, men det utan att få utdelning. Med kvarten kvar gjorde Ole Gunnar Solskjær ett dubbelbyte. In kom Bruno Fernandes – och Anthony Elanga.

Den 19-åriga svensken fick förtroendet att vara med och försöka hitta en väg till ett kvitteringsmål, men detta utan att United lyckades. West Ham fick sin revansch från helgens ligaförlust och Man United är utslagna direkt ur ligacupen den här säsongen.

På lördag väntar Aston Ville på hemmaplan i Premier League för Manchester United medan West Ham gästar Leeds.