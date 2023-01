Toppmöte och derby i Manchester. Fyran Manchester United tog emot tvåan Manchester City under lördagen.

Första halvlekens bästa målchans kom efter 33 spelade minuter. Marcus Rashford fick bollen i djupled, rundade Ederson i City-målet och sköt. Manuel Akanji stod dock i vägen, och försvararen lyckades rensa undan bollen.

Inhopparen målskytt direkt

Några minuter senare var det dags för Rashford igen, men den gången var Ederson snabbt ute och räddade.

City hade svårt att skapa målchanser på Old Trafford. I den 57:e minuten valde därför Pep Guardiola att byta ut Phil Foden, för att ta in Jack Grealish. Bytet skulle visa sig bli ett succédrag, då Grealish nickade in 1–0 efter knappt tre minuter på planen.

Blixtvändning – efter omdiskuterat mål

Men United gav inte upp för det. I den 78:e minuten kvitterade Bruno Fernandes, efter en omdiskuterad situation. Fernandes sköt nämligen in 1–1 efter att en offsidestående Rashford blivit framspelad i djupled. Rashord nuddade dock aldrig bollen, och domarna ansåg att anfallaren inte påverkade spelet.

– Han distraherade vår målvakt och våra mittbackar. Men det är vad det är. Vi vet var vi spelar någonstans, det är svårt för domarna på de här arenorna, säger Pep Guardiola till BT Sport efteråt.

Drygt fyra minuter senare gjorde United mål igen. Efter ett inspel av Alejandro Garnacho på vänsterkanten kunde Rashford trycka in 2–1. Målet blev matchens sista, och därmed kunde Manchester United inkassera säsongens första derbyseger i Premier League.

– En fantastisk vändning. Vi ser verkligen ut som ett lag nu, säger Bruno Fernandes.

I och med resultatet ligger United trea, endast en poäng bakom Manchester City i tabellen.