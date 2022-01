Hemma på Old Trafford förlorade Manchester United med 0–1 mot Wolverhampton efter ett sent mål av João Moutinho. Portugisen tryckte in det avgörande målet sedan mittbacken Phil Jones från straffområdet nickat ut ett inlägg rakt till honom.

29-åringen startade i sin första Premier League-match sedan januari 2020, eftersom såväl Victor Lindelöf, som Eric Bailly och Harry Maguire saknades. Jones var en av lagets bästa spelare under första halvlek, men misstaget blev kostsamt. I en förlust där United hade ett mål bortdömt för offside, och ett Bruno Fernandes-avslut i ribban.

Första på 42 år

Förlusten var tränare Ralf Rangnicks första sedan han tillträdde efter Ole Gunnar Solskjaer i november. I ligan hade Manchester United vunnit tre och kryssat en match med tysken vid sidlinjen.

– Vi spelade inte alls bra, varken individuellt eller kollektivt. Moutinhos mål var ett av många där motståndaren kunde skjuta helt omarkerad, utan problem eller press. Därför är vi väldigt besvikna över resultatet, säger tränare Ralf Rangnick.

Segern för Wolves var klubbens första på bortaplan mot Manchester United på 42 år.

Manchester United ligger sjua i Premier League med halva säsongen avklarad, Wolves placeringen bakom.

KLIPP: Drömträff när Chelsea hämtade upp mot Liverpool (2 jan 2022)