– Att dra på sig den blågula tröjan och spela för Sverige har varit fantastiskt. Jag har känt en enorm stolthet och är tacksam att ha fått spela mästerskap och stora matcher med landslaget – det har varit en dröm och något jag alltid kommer att bära med mig, säger Marcus Danielson i en kommentar via förbundet.

Mittbacken Danielson, fostrad i Skogstorp utanför Eskilstuna, var med och tog SM-guld med Djurgården 2019 och blev den säsongen utsedd till både årets mest värdefulla spelare och årets försvarare. Han såldes därefter till kinesiska klubben Dalian.

– Det har alltid känts väldigt kul att komma till samlingarna, vi har haft en grym stämning och sammanhållning i truppen. Jag vill rikta ett stort tack till alla i och runtomkring laget.

Men nu finns inte motivationen att satsa vidare i landslaget, enligt Danielson.

– Samtidigt har det tagit extremt mycket kraft att under de senaste åren tas sig in och ut från Kina under pågående pandemi. Jag har fått slita hårt för att komma i form till samlingarna och känner att jag inte har kraften att satsa vidare på det sättet mot EM 2024, vilket hade varit det naturliga målet.

Beskedet innebär att landslaget blir en mittback fattigare, vilket kan bli en utmaning för Janne Andersson, då det i landslagssammanhang ofta snackas om ”mittbackskris” och bristen på spelare att välja mellan på den positionen.