Mardröm för Magdalena Erikssons Chelsea

Eriksson avslutade matchen i tårar.

När klockan tickat upp på 90 minuter på Gamla Ullevi, nationalarenan för det svenska damlandslaget, jublade Barcelonaspelare från bänken och viftade med sina klubbtröjor. Efter två minuters tilläggstid blåste domaren av och det blev ett stort spanskt jubel med inrusande spelare som kramade om varandra.

Barcelonahymnen och The Queens ”We are the Champions” spelades när spelarna firade i konfettiregnet.

Backen Jonna Andersson och målvakten Zecira Musovic var bänkade, de blev kvar där hela matchen, när drömmarna slogs i kras redan i den första halvleken. Redan då hade Barcelona dödat matchen med 4-0. Andra halvlek var lika upphetsande som att försöka se konstgräs växa. Barcelonas följe höll igång bra och det var ändå en viss stämning på arenan som var stängd för publik.

Det var en tung helg för Londonklubben. I går förlorade herrlaget FA-cup-finalen mot Leicester med 1-0.

Redan efter 26 sekunder träffade Barcelonas Lieke Martens ribban och det blev oreda i Chelseaförsvaret. Francesca Kirby sköt olyckligt på lagkamraten Melaine Leupolz i ett försök till rensning och bollen gick i en båge över den egna målvakten Ann-Katrin Berger. Det målet gjordes efter 34 sekunder och svensklaget Chelsea fick en knäckande mardrömsstart.

Marta snabbaste finalskytt

Det var dock inte Champions Leaguefinalens snabbaste mål. Det gjorde Marta för Umeå efter tolv sekunder mot Frankfurt i den första matchen 2008.

Innan en kvart var spelad hade Barcelona utökat till 2-0. Leupolz var återigen inblandad och hakade upp Hermoso i skottögonblicket. Efter en noggrann VAR-kontroll godkändes straffen som Alexia säkert skickade i mål efter att Berger gått i fel hörn, det högra. Trots den långa VAR-granskningen ifrågasatte flera experter straffen.

Största vinstmarginalen i formatet med en final

Ett par minuter senare var det återigen dags för ett Barcelonamål. Aitana Bonmatí vann ett motlägg, slet sig loss och tryckte in 3-0.

Tio minuter före pausen kom vindsnabba Lieke Martens igenom på vänsterkanten. Holländskan vinklade in bollen nere vid kortlinjen och norskan Caroline Graham Hansen kunde enkelt stöta in 4-0 från nära håll.

4-0 är den största vinstmarginal i en Champions League-final sedan formatet med en match infördes 2010. Barcelona skrev ett stycke historia. Det är första gången en klubb har Champions League-titlar både på dam- och herrsidan. För herrlaget tog det 93 år att vinna sin första titel 1992. Damerna gjorde sin bedrift på 33 år.