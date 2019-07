Mardrömsminuter sänkte Hammarby på Hisingen

På sina bästa dagar två av allsvenskans bästa underhållare, Häcken och Hammarby bjöd också Hisingen-publiken på en underhållande första halvlek. Mål förändrar matcher, är en gammal sanning. Det gör också röda kort. Inom loppet av ett par minuter fick Hammarby båda emot sig. Två situationer som satte domare Glenn Nyberg i fokus.

Ville ha frispark – fick mål i baken

Mats Solheim försökte täcka ut bollen till inkast på egen planhalva med en vilt jagande Paulinho i ryggen i den 42:a minuten. Brassen delade ut en tryckare, snett bakifrån och snodde åt sig bollen. Med en yttersida träffade han Nasiru Mohammed som tryckte in 1-0 i Davor Blazevics närmsta hörn. En fly förbannad Mats Solheim ville ha frispark men fick ett mål i baken. Två minuter senare var han ännu mer besviken på domaren.

Jeremejeff ställde till det för Hammarby

Alexander Jeremejeff sprang efter en genomskärare och föll strax utanför straffområdet. Reprisbilderna visar att Mads Fenger var på honom, även om touchen var minimal. Efter att både frisparksläggaren Paulinho och muren ställt upp joggade Glen Nyberg fram och visade dansken det röda kortet. En utvisning som i grönvita ögon var i det billigaste laget.

– Han sparkar in i mitt ben så att jag gör krokben på mig själv. Om det är rött eller inte, det vet Glenn, säger Jeremejeff till C More.

Stark andrahalvlek trots en man mindre

Hammarby stod upp bra i andra halvlek trots det numerära underläget. David Fällman kunde mycket väl ha nickat in 1-1 men Peter Abrahamsson stod för en av årets finaste räddningar. En blixtsnabb reflexparad med vänsternäven på nicken från nära håll.

– Jag applåderar honom och säger att det är en bra räddning, säger David Fällman till C More.

I stället kunde Jeremejeff promenera in 2-0 i den 81:a minuten, läckert framspelad av Erik Friberg. Häcken har häng på toppen med sin fjärdeplats medan Hammarby nu inte har vunnit på fyra raka matcher och sladdar lite efter som sjua i tabellen.