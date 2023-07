Det hade bara gått tre minuter innan David ”Löken” Löfquist hade spräckt målnollan för sitt Mjällby borta mot Malmö FF. Herman Johansson slog ett perfekt inlägg och Löken nådde högst med pannan.

Och Mjällby fortsatte att stå upp bra mot MFF när de stack upp med kvicka anfall. Bara några minuter innan halvtidsvilan slog Löfquist till med ett inlägg och Max Fenger nickade in 2-0 för gästerna.

Mjällby fortsatte att vara det bättre laget i den andra halvleken och de var nära att sätta 3-0 från en hörna ganska tidigt.

Isaac Kiese Thelin var jättenära på att få göra ett gratis-mål efter en bjudning från Mjällbyförsvaret. Men Noel Törnqvist i målet stod för en bra reflexräddning. Och minuter senare rundade Mamudo Moro MFF-målvakten, men anfallaren missade otroligt nog det öppna målet.

MFF växte in i matchen och tog över matchbilden efter flera byten. Nyförvärven Sebastian Jörgensen och Otto Rosengren fick bland annat hoppa in, tillsammans med den stora hemvändaren Pontus Jansson som byttes in till ett stort jubel.

Och på övertid lyckades Sebastian Nanasi trycka dit 2-1-reduceringen. Men det var för lite tid kvar och Mjällby vann med 2-1.

Hyllar lagkamraten

Efter matchen hyllade Noah Eile sin lagkamrat Löken Löfquist.

– Chefen! Han är fin Löken. Han springer inte många meter men när han väl får läget är det kvalitet, säger han till SVT Sport.

Pontus Jansson var besviken över förlusten samtidigt som han tyckte det var skönt att ha fått göra återkomst-debuten.

– Det är aldrig kul att förlora. Så är det ibland. Om vi skiter i min återkomst, men för laget är det aldrig kul. De vann rättvist, säger han till SVT Sport.

Hur var det att komma in och spela i MFF-tröjan igen?

– Skönt att det är gjort nu. Så kan man fokusera på att hitta vardagen igen och fokusera mina lagkamrater, och inte bara på mig själv.

