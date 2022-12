Nederländerna stod som segrare i sin VM-grupp medan USA blev tvåa efter England. De innebar att nationerna ställdes mot varandra i åttondelsfinalen.

Matchen inleddes med en stor chans för USA, där stjärnan Christian Pulisic kom fri mot målvakten. Försvararna verkade tro att amerikanen var offside, men det visade sig inte vara fallet utan Andries Noppert fick visa upp sig direkt med en vass räddning.

Därefter var det Nederländerna som tog initiativ i matchen och efter tio minuter tog de även ledningen. Efter ett välkomponerat anfall hittade Denzel Dumfries snett inåt bakåt till Memphis Depay, som med bredsidan placerade in bollen förbi Matt Turner.

Innan första halvlek var över utökades ledningen, med ett liknande mål. Än en gång var det Dumfries som låg bakom passningen, denna gång fram till Danny Blind, som gjorde sitt tredje mål i landslagskarriären.

Dumfries bakom allt för Nederländerna

I andra halvlek kom USA in i matchen något mer och när klockan tickat upp på 76 kom även en kvittering. Haji Wright missade en jättechans och följde upp det med att göra 2-1 för USA. Pulisic slog ett inlägg från höger och Wright fick foten in på bollen som då studsade upp, och letade sig in i bortre delen av mål.

Men Nederländerna ville inte lämna ifrån sig platsen i en kvartsfinal, utan ledningen utökades bara fem minuter senare. Det var då den tidigare assistgöraren, Dumfries, som stod för målskyttet. Han blev fri i bortre delen av straffområdet efter ett inlägg av Blind, och slog till på volley till 3-1.

Det blev också slutresultatet, och Nederländerna är därmed i kvartsfinal medan VM är över för USA.

– Vi började lite, jag vet inte om det var nervöst men vi började inte så bra. De gjorde det bra men vi kunde dragit fördel tidigare i matchen men allt som allt, en bra match. Inte av oss, men överlag, säger Depay till SVT efter matchen.

I kvarten ställs Nederländerna mot segraren i matchen mellan Argentina och Australien.