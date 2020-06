Javascript är avstängt Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video Läs mer om webbläsarstöd Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Här går spelarna ned på knä innan matchen Foto: TT Nyhetsbyrån

NWSL: Spelare får stanna i omklädningsrummet under nationalsången

I lördags hade alla spelare i en match i den amerikanska fotbollsligan för damer, NWSL, på sig Black Lives Matter-tröjor samtidigt som de knäböjde under nationalsången. Nu kommer ligan med beskedet att de släpper rejält på reglerna under just nationalsången.

Black Lives Matter-rörelsen som har följt efter att George Floyd avlidit på grund av polisvåld har gjort att många idrottare har tagit ställning. Några av dessa var spelarna i NWSL-matchen mellan North Carolina Courage och Portland Thorns. Samtliga spelare ställde sig gemensamt på knä i protest mot polisbrutalitet och den rasism som drabbar svarta i USA. De knäade i solidaritet med NFL-spelaren Colin Kaepernick och "Black lives matter"-rörelsen. Foto: TT Nyhetsbyrån Efter diskussioner med spelare och klubbar har man inom NWSL nu kommit fram till att man ska få göra nästan man vad man vill under nationalsången. – NWSL står bakom varje spelare och ledare. Knäböj på planen, stå med handen över hjärtat. Hedra dina känslor privat i omklädningsrummet eller på mittplan. NWSL är en liga som bygger på mångfald och mod och de principerna för oss framåt, säger NWSL:s Lisa Baird i ett uttalande. Just nu pågår Challenge Cup inom NWSL och den spelas framför tomma läktare i Utah. KLIPP: Spelarna knäböjde inför avspark Spelarna visade stöd för Black lives matter – knäböjde inför match Foto: Bildbyrån /Viasat sport