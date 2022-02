Dušan Tadić gav Ajax en smakstart i första åttondelsfinalen mot Benfica i Lissabon. Efter 17 minuters spel kunde han, helt ren i straffområdet, skicka in 1-0 på volley.

Sedan hamnade lagkamraten, och skytteligaledaren, Sébastien Haller i fokus. Han gjorde nämligen först ett dråpligt självmål så Benfica kvitterade, och skickade in ett ledningsmål för Ajax bara minuter senare.

Självmålet kom när Ajaxfostrade Jan Vertonghen skickade in bollen på måfå i straffområdet och den gick via Hallers fot in i mål. Men 27-åringen fick alltså revansch nästan direkt.

”Acceptabelt resultat”

På sin egen retur skickade han in 2-1, i rätt mål den här gången. Och såg ut att kunna bli hjälte med sin 11:e fullträff för säsongen i Champions League.

Men Benfica ville annat. I 72:a minuten skickade Gonçalo Ramos i väg ett avslut och Remko Pasveer fick sträcka ut sig rejält för att kunna rädda. Bollen studsade upp framför målet och Roman Jaremtjuk slängde sig fram och kunde trycka in bollen med pannan.

Matchen slutade 2-2 och nu väntar ett returmöte i Amsterdam.

– Vi hade bättre chanser i andra halvlek. Det hade kunnat sluta hur som helst, men överlag är det här ett acceptabelt resultat att ta med sig till Amsterdam, säger Vertonghen till RTL 7.