Allt större kris i Örebro – föll hemma mot Häcken

Det ser allt mer ut att bli en ångestfyllt höst för Örebro. Nästjumbon åkte idag på en ny förlust hemma mot Häcken.

Gästerna lyckades få in både 1-0 och 2-0 på övertid i första halvlek. Godswill Ekpolo rullade in en returboll till 1-0 och Leo Bengtsson kunde stöta in 2-0, även det på en retur.

Örebro fick en bra start på den andra halvleken. Hemmalaget fick en straff efter att Dennis Collander fällts i straffområdet. Nahir Besara tog hand om straffen och dundrade säkert in 1-2.

Örebro slet för att få till en kvittering och med bara sekunder kvar fick de till dubbla hörnor men man lyckades inte få in bollen. Örebro gick därmed miste om tre livsviktiga poäng.

– De gör två pissmål. Det är väl det jag känner. Första halvlek är ganska dålig. De får ett hörnmål, som jag tycker är offside. Sedan släpper vi till ett mål för att vi inte riktigt är med. Vi skapar oreda men vi skapar ingen stor chans, säger Nordin Gerzic i Discovery+.

Med åtta omgångar kvar har nu Örebro 16 inspelade poäng och sex poäng upp till Degerfors som ligger precis ovanför kvalstrecket.

– Vi har saken i egna händer. Vi måste bara börja vinna. Varenda omgång blir en final nu, säger Gerzic.