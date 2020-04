”Vi hade hoppats rida vidare på vågen från VM i Frankrike förra sommaren”

– När beskedet om att OS hade flyttats kom så var det ganska väntat. Jag tror man mentalt ställt in sig på att det är det enda möjliga som kan hända just nu, säger Magdalena Eriksson när SVT Sport träffar Englandsproffset hemma i Enskede.

Magdalena Eriksson har med kaptensbindeln lett Chelsea till ligatopp i Women's Superleague och engelsk cuptitel. Hon förväntas ha en bärande roll i damlandslaget i många mästerskap för Sverige. Med ett framgångsrikt VM i ryggen har nu OS-drömmen satts på vänt.

– Vi hade hoppats på att få rida vidare på den vågen som vi hade med VM i Frankrike förra sommaren och VM-brons. Jag tror vi alla har siktat in oss på att vi vill ta medalj i ett till mästerskap.

– Jag lider framförallt med de äldre spelarna i landslaget, som hade sett fram emot OS. Jag vet inte deras planer, men det här kanske var tanken att det skulle vara deras sista mästerskap. Och att då skjuta fram det ett år, då blir det ju tuffare. För mig som är mitt i min karriär kanske det inte påverkar lika mycket. Ett VM-brons var jättestort. Men jag tror att vi alla är sugna på något mer, och har en stor tro på det laget vi har, och kan göra något mer också.

Vann U19-guld med Sverige

Under många år tongivande Fischer, Seger och Lindahl – nu frågetecken för förlängda landslagskarriärer – när OS-drömmen är pausad.

Från försvaret axlar Magdalena Eriksson den nya generationen. Med guld för Sverige i U19-EM för såväl 93:orna som 96-97:or – ser framtiden ljus ut.

– Jag tror absolut att vi har en riktigt bra generation som är på ingång.

Vart är du i det där?

– Jag är ju 93:an, så vad ska man kalla mig, medelålders kanske? Jag har varit med ett tag, men är 26, så jag har år kvar. Jag känner mig ändå som en av de etablerade i landslaget.

FIFA:s besked

Utanför planen – för Magdalena Eriksson – ofta talan i viktiga frågor. Förra vecka – besked från FIFA-ordföranden Gianni Infantino. Internationella fotbollsförbundet Fifa:s miljardsatsning på damfotbollen – beslutad i höstas – kvarstår trots coronakrisen.

– Hela världsekonomin är ju i gungning, kan man lugnt säga. Då blir det alltid att man kopplar till vår situation. Damfotbollen är på sådan skjuts nu. Det betyder jättemycket att FIFA går ut och markerar det. Det känns bra att veta att damfotbollens framtid kommer fortsätta uppåt.

EM i England flyttat

EM i England 2021 – i Erikssons andra hemland – är flyttat till 2022. En konsekvens av att sommarens herr-EM ställdes in. UEFA hade möjligheten på bordet att spela dam- och herr-EM under samma sommar.

– Det var något jag tyckte lät ganska spännande, och skulle ha varit häftigt att få testa, eftersom det aldrig hänt tidigare. Men eftersom OS flyttas till nästa sommar så är det en omöjlighet skulle jag säga. Vi kan inte spela två mästerskap samma sommar.

Tränarens förtroende

Emma Hayes, Chelseas tränare, svag för Magdalena Erikssons ledaregenskaper, har gett henne bindeln. Själv tar Hayes stor plats i Chelseas styrelserum och hon har bäddat för att damlaget har organisation, tillgång och rättigheter som föredöme i världsfotbollen. Tränaren kallar tillbaka sitt lag om ett par veckor.

– Nu har vi fått ett ganska tydligt besked, att man siktar på mitten av juni. Att komma igång med ligaspelet. Man speglar herrarnas Premier League. Så mitten på juni är målet. De vill ha tillbaka oss en tid innan eftersom vi kommer sitta av två veckor i karantän, eftersom vi rest.

Planen som ligger från Women´s Superleague just nu är att spela alla matcher under sommaren, och in i augusti. Nästa säsong kommer starta ganska snabbt, efter ett litet break.

– Det är en situation som vi inte är vana vid. Vi är vana vid att det går tre till fyra månader mellan varje säsong. Nu har man fått se det här som en försäsong. En tid där man kan vila upp och läka kroppen.

– I och med OS nästa år, så kommer det ett år, där man kanske kommer vara igång i ett helt år.

