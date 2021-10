Paris Saint-Germains fina start på Champions League fortsätter. Två matcher – två segrar för Amanda Ilestedts gäng.

Den svenska landslagsbacken spelade från start när PSG, inför en liten men högljudd hemmaklack, tog emot Kharkiv från Ukraina i den andra omgången.

Och publiken trodde nog att de skulle få måljubla i den 17:e matchminuten. En långboll från backlinjen nådde Kadidiatou Diani som tog sig förbi sista försvarare och kom fri mot målvakten. Men Gamze Yaman rusade orädd ut – och räddade skottet med ansiktet.

Istället kom målen – och jublet – ett par minuter senare. Och det var särskilt ett namn Paris-fansen fick anledning att skandera.

Kanadensiskan slog till med hattrick

Jordyn Huitema, som vann OS-guld med Kanada i Tokyo i somras, slog till med ett hattrick i första halvlek.

Först fick hon en boll i djupet på vänsterkanten, tog sig in i straffområdet och sköt in 1-0 vid närmsta stolpen. Ett par minuter senare nickade hon in returen från Ramona Bachmanns ribbskott.

Och 3-0 kom strax före paus. 20-åringen, som gjorde sin första match från start den här säsongen, fick ett perfekt snett inåt bakåt-pass från Diani och stötte enkelt in sitt hattrick.

PSG vann till slut matchen med 5-0.

– Vi är superglada över vår andra seger i Champions League och tack till alla supportrar som kom hit för att se oss spela, säger Huitema på PSG:s Instagramkonto.

Blomqvist hoppade in för Wolfsburg

I kvällens andra tidiga match besegrade Wolfsburg schweiziska Servette, också de vann med 5-0. Tabea Wassmuth, som blev tvåmålsskytt mot Chelsea i förra omgången, slog till med ytterligare två mål ikväll.

Svenska anfallaren Rebecka Blomqvist byttes in i 76:e minuten.