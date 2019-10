Östersunds ekonomiska kris fortfarande djup – miljonskuld till Skatteverket

På sin webbplats skriver klubben att de har en skuld till Skatteverket på 1,4 miljoner kronor som måste betalas direkt. Förutom de fem miljoner som har säkrats ska man också ha blivit lovade ytterligare två som inte kommit in till klubben.

– Vi behövde få in tio miljoner kortsiktigt och det är ju inräknat den skatteskulden. Den har vi vetat om hela tiden. Rätt så snart fick vi in 5,4 miljoner, men vi behöver få in mer, säger Lidström till SVT Sport.

Vad har de 5,4 miljoner som ni har fått gått till?

– Vi har betalt löner och andra skulder som vi hade till fordringsägare. Nu måste vi få in mer pengar för att fortsätta betala av våra skulder, bland annat till Skatteverket.

Vem har ni fått pengarna av?

– Det är från sponsorer och vi har fått in drygt 850 000 kronor från privatpersoner och företag. Personer har köpt aktier i det bolag vi har. En mängd olika människor som har ställt upp och vill se till att ÖFK överlever.

Östersunds kommun skjuter upp fordran

Varför har ni hamnat i den här situationen?

– Vi har hamnat i den här situationen av en mängd olika anledningar. Vi har tappat närmare sju miljoner i sponsorintäkter, vi har tappat några miljoner i publikintäkter och dessutom så har det varit svårt att få det riktigt stora stödet från Östersunds kommun som väljer att inte sponsra oss. Nu har de däremot ställt upp och väljer att skjuta upp den fordran som de har till oss. Det har varit en mängd olika saker som gör att vi har hamnat i den här situationen.

– Dessutom hade vi budgeterat med en spelarförsäljning på 20 miljoner kronor och det nådde vi inte upp till. Det är därför vi är där vi är just nu.

Hur mycket tror du det faktum att tidigare ordförande Daniel Kindberg blev åtalad har påverkat?

– Det vill jag inte kommentera överhuvudtaget.